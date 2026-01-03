تیم تفنگ فولاد مبارکه سپاهان با برتری مقابل حریفان خود، عنوان قهرمانی لیگ برتر تفنگ آقایان کشور را از آنِ خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر تفنگ آقایان، تیم فولاد مبارکه سپاهان موفق شد، در هر دو مرحله مقدماتی و فینال برابر تیم وزارت دفاع به پیروزی برسد و با این نتیجه، قهرمان لیگ برتر تفنگ کشور شود.

همچنین در هفته چهارم لیگ برتر تفنگ آقایان که به میزبانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد، تیم واره فولاد کاوه جنوب کیش در دیدار فینال با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ تیم هوماک وزارت دفاع را شکست داد.