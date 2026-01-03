توصیههای ایمنی شرکت توزیع نیروی برق بوشهر در پاییز و زمستان
مدیر دفتر ایمنی بهداشت حرفهای، محیط زیست HSE شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در زمستان، از شهروندان خواست در شرایط بارندگی و وزش باد شدید، با رعایت هشدارهای ایمنی از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدعلی بهبهانی اظهار کرد: با توجه به پیشبینی فعالیت سامانههای بارشی و وزش بادهای شدید در زمستان، شهروندان باید از نزدیک شدن به تأسیسات برقی، کابلها و تجهیزات آسیبپذیر خودداری کنند.
وی افزود: داربستها، سقفهای ایرانیتی و سایر سازههای موقت در شرایط ناپایدار جوی بهویژه هنگام وزش باد و بارندگی شدید، بسیار آسیبپذیر هستند و حضور در مجاورت این سازهها میتواند خطرآفرین باشد.
مدیر دفتر ایمنی بهداشت حرفهای، محیط زیست HSE شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر ضرورت رعایت ایمنی فردی و عمومی، عنوان کرد: شهروندان در هنگام بارندگی و طوفان از دست زدن به سیمها و تجهیزات برقی خودداری کرده و کودکان را نیز از این مناطق دور نگه دارند.
بهبهانی اظهار کرد: در صورت دیدن هرگونه خطر احتمالی، پارگی سیمها یا آسیب به تجهیزات شبکه برق، لازم است موضوع در سریعترین زمان از طریق تلفن ۱۲۱یا سامانه «برق من» اطلاعرسانی شود تا گروههای عملیاتی شرکت اقدامات لازم را انجام دهند.