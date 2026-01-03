توصیه‌های ایمنی شرکت توزیع نیروی برق بوشهر در پاییز و زمستان

مدیر دفتر ایمنی بهداشت حرفه‌ای، محیط زیست HSE شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در زمستان، از شهروندان خواست در شرایط بارندگی و وزش باد شدید، با رعایت هشدار‌های ایمنی از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.