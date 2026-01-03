استاندار سیستان و بلوچستان در جریان بازدید از مناطق شمالی زاهدان، دستور احداث مناطق گردشگری و تفرجگاهی در شمال این کلانشهر را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار با بیان اینکه داشتن فضای سبز مناسب و تفرجگاه‌ها از حقوق اولیه شهروندی مردم استان است، جبران کمبود این فضا‌ها را در استان و به ویژه در شهر زاهدان یادآور شد.

وی گفت: سرانه فضای سبز و میزان تفرجگاه‌های مناسب برای تفریح و استراحت مردم پایین است بنابراین ضرورت دارد به همین منظور، جذب سرمایه‌گذار و ساخت مناطق گردشگری و تفرجگاهی در دستور کار استانداری و دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی در ادامه، به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دفتر فنی استانداری دستور داد تا نقاط مناسب برای احداث و توسعه فضا‌های سبز و تفرجگاهی در شمال زاهدان را با اولویت‌بندی مشخص و در اسرع وقت، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و شروع پروژه‌ها را فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم مشارکت دادن بخش خصوصی و نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.