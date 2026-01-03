\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0624\u0645\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0647\u06cc\u0686 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0645.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f\u0645 \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u062a\u062e\u0627\u0630 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0637\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0648 \u06cc\u0627 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06af\u0641\u062a\u0645.