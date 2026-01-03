پخش زنده
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی گفت: امنیت، لازمه فعالیتهای اقتصادی است و این امر با هوشیاری بازاریان و مدیریت درونی بازار محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی دردیدار با اصناف وبازاریان با بیان اینکه غالب اصناف و بازاریان خود را جانفدای مردم میدانند، گفت: مسئولیتپذیری، نوعدوستی و روحیه انقلابی بازاریان استان همانند روزهای نخست انقلاب است.
آقای عتباتی تأکید کرد: امنیت، لازمه فعالیتهای اقتصادی است و بازاریان باید اجازه ندهند افراد فرصتطلب و نفوذی خارج از بازار، میدانداری کنند.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: بازاریان با مدیریت درونی بازار و رعایت انصاف در قیمتها، در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی مواجهاند، بیش از پیش هوای مردم را داشته باشند.
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی نیز با قدردانی از همکاری و تعامل اصناف و بازاریان اعلام کرد: موانع ورود کالاهای اساسی در استان برطرف شده و از نظر تأمین اقلام ضروری، مشکلی وجود ندارد.
آقای خیرخواه افزود: طی مدت اخیر ۳۸ مورد بازرسی از سطح بازار انجام شده که تعداد بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، میزان ثبت تخلفات ۳۰ درصد کاهش داشته است.
در ابتدای این نشست نیز بازاریان و اصناف به بیان مشکلات خود پرداختند.