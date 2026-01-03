پخش زنده
۴۲۶ واحد خون در سالروز ولادت مولی الموحدین (ع) در استان اصفهان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۴۸۸ نفر از اهداکنندگان خون، امروز، مصادف با سالروز ولادت مولای متقیان و آغاز پویش اهدای خون به نیابت از حاج قاسم به مراکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان، خمینی شهر و پایگاههای انتقال خون کاشان، نجفآباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان مراجعه کردند، که از این تعداد ۴۲۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.
کیان دهراب پور با اشاره به اینکه حداقل استاندارد ذخیره خون هشت روز است، افزود: ذخیره خون استان در حال حاضر، ۱۷۴۱ واحد معادل چهار و سه دهم روز است.
ادامه داد: روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار میگیرد و وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.
دهراب پور از مردم خواست: با مراجعه به یکی از مراکز اهدای خون استان، یاریگر بیماران در مراکز درمانی استان باشند.
در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی بهصورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند و ۱۱ مرکز انتقال خون در استان فعالیت میکند، که ۲ مرکز در شهر اصفهان قرار دارد.