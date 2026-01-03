به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این مراسم به مناسبت ولادت با سعادت امام علی علیه السلام و در راستای کنگره بزرگداشت ۷۰۰۰ شهید استان به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه، بسیج جامعه زنان، دفتر امام جمعه، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی فهرج برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین قربانی نژاد امام جمعه فهرج در این مراسم بر ترویج ازدواج آسان و کم هزینه و پرهیز از دامن زدن به اختلافات تاکید کرد.

همچین سرهنگ زمانی مقدم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان در این آیین با قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری این جشن، بیان کرد: ازدواج آسان از برنامه‌های مهم سپاه پاسداران برای تسهیل ازدواج جوانان است که همه ساله برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی به هر زوج جوان یک تخته فرش، یک تخته قالی، یک اجاق گاز و یک سفر معنوی مشهدس مقدس اهدا شد.