اغتشاش و آشوب، این نسخه برای مردم مطالبه گر نیست

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳- ۱۵:۲۲
خبرهای مرتبط

شهادت اولین شهید بسیجی استان کرمانشاه در اغتشاشات اخیر

شناسایی و دستگیری مدیران دو کانال معاند و آشوب طلب در استان مرکزی

با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند

کشته سازی؛ پروژه تکراری رسانه‌های معاند برای ایجاد جنگ روانی

هشدار دادستان خوزستان به اغتشاشگران؛ برخورد با اخلالگران امنیت و معیشت مردم

دستگیری عاملان ناامنی و تیراندازی شهر سرابله

برچسب ها: اغتشاش و ناآرامی ، مطالبات مردمی ، اغتشاشگران
