تأکید صریح فرمانده سپاه استان ایلام؛
قاطعانه با اغتشاشگران برخورد خواهیم کرد
فرمانده سپاه استان ایلام گفت: هرگونه تلاش برای برهم زدن امنیت استان با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار سرتیپ پاسدار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه استان ایلام با اشاره به حوادث شب گذشته در شهر سرابله اظهار داشت: امنیت مردم و آرامش استان، خط قرمز نیروهای حافظ امنیت است و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد گروهکهای ضدانقلاب و هواداران رژیم صهیونیستی و موساد از این فضا سوءاستفاده کنند و آرامش استان ایلام را برهم زنند.
وی افزود: تأکید میکنم که صف مردم معترض از اغتشاشگران کاملاً جداست و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، ما با مردم معترض حرف میزنیم و مطالبات بحق آنان را شنیده و پیگیری میکنیم، اما با اغتشاشگر که به دنبال ناامنی و تخریب است، حرف زدن فایدهای ندارد و قاطعانه و محکم با او برخورد خواهیم کرد.
سردار حسینی در ادامه گفت: مسئولان استانی نیز باید پیگیر حل مشکلات معیشتی مردم باشند و تاکنون نیز چندین جلسه با اصناف و بازاریان برگزار شده تا بتوانیم گرهای از مشکلات موجود باز کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان غیور، نیروهای انتظامی و امنیتی همواره در کنار مردم و برای خدمت به آنان هستند و با تمام توان، از امنیت و آسایش شهروندان دفاع خواهند کرد.