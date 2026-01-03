فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: عملیات جست‌و‌جوی جوان غرق شده در سیل توسط سگ‌های تجسس از استان تهران و تیم‌های تخصصی و فنی ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در، فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: از نخستین ساعات حادثه، تمامی دستگاه‌های مدیریت بحران استان و شهرستان، نیرو‌های هلال احمر، تیم‌های تخصصی غریق‌نجات از استان‌های بوشهر و خوزستان، بسیج، سپاه، نیرو‌های جهادی و شهروندان داوطلب، به‌صورت شبانه‌روزی در عملیات جست‌و‌جو مشارکت داشته‌اند.

سید ایرج کاظمی‌جو افزود: پیکر دو تن از جان‌باختگان در ساعات اولیه حادثه و در فاصله حدود ۸۰۰ متری محل وقوع سیل کشف شد، اما متأسفانه تاکنون جسد نفر سوم پیدا نشده است.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به گستردگی عملیات جست‌و‌جو ادامه داد: تاکنون محدوده‌ای به طول ۱۳ کیلومتر، از محل حادثه تا ابتدای سد، توسط تیم‌های مختلف به‌طور کامل پایش شده و جست‌و‌جو‌ها تا ساعت ۱۸ امروز با مشارکت نیرو‌های عمومی ادامه خواهد داشت.

کاظمی‌جو با بیان اینکه تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان، انتقال مسئولیت ادامه عملیات به نیرو‌های تخصصی است اضافه کرد: با توجه به فرسایشی شدن عملیات و بررسی کامل مناطق توسط نیرو‌های عمومی، ادامه کار نیازمند توان تخصصی و فنی بالاتری است.