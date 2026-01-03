به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار دستگرد گفت: این نماد با بیش از دو میلیارد ریال هزینه در ۱۲ روز از جنس فایبر گلاس ساخته و در میدان پدر در بلوار آزادگان شهر دستگرد نصب و رونمایی شد.

ایرج بنائیان با اشاره به پیام این نماد که پدران نردبان ترقی، رشد و پیشرفت هستند، افزود: ارتفاع این نماد به ارتفاع چهار متر ساخته شده است، که طول نردبان ۶ متر خمیده، ارتفاع نماد پدر ۳ سه متر و کودک پسر در این مجسمه، یک متر است.

در حاشیه این آیین، ماشین جارو معابر شهری و ماشین حمل زباله و پمپ آبکش دفع آب‌های سطحی با بیش از ۱۴۸ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.