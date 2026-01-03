نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: با هزینه‌ای افزون بر ۱۵ میلیارد تومان شبکه فاضلاب بیمارستان‌های هشترود و قره آغاج اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در بازدید از بیمارستان امام حسین(علیه السلام) هشترود افزود: وضعیت نامناسب فاضلاب‌های این بیمارستان‌ها موجب نارضایتی بیماران و کادر درمان شده بود که در پی دیدار با وزیر بهداشت و معاون وزیر این مشکل مطرح شد و تا یک ماه آینده اجرا می شود.

شهسواری از نیاز پنج میلیارد تومان دیگر برای بازسازی و بهسازی وضعیت فعلی بیمارستان امام حسین(علیه السلام) هشترود خبر داد و گفت: با بهسازی این بیمارستان دیگر نیاز به اعزام بیماران به سایر شهر‌ها نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس احداث بیمارستان جدید را در این شهرستان ضروری دانست و گفت: این بیمارستان جوابگوی ورود بیماران سایر شهر‌ها و علی الخصوص حوادث جاده‌ای با توجه به نزدیک بودن به اتوبان پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و حوادث جاده قدیم تبریز _تهران و حوادث ریلی نیست از این رو باید به فکر احداث یک بیمارستان دیگر مخصوص حوادث جاده‌ای در این شهرستان بود.