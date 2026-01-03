به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: نصاب مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در سال ۱۴۰۴ شکسته شد.

بر اساس آمارها، میزان مصرف گاز در این بخش‌ها به ۶۲۱ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که معادل ۷۲ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری کشور را شامل می‌شود.

شرکت ملی گاز ایران همچنین از هموطنان خواست، با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی گراد، تنظیم دمای پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه، پوشیدن لباس گرم تر، بستن درز‌های پنجره‌ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولرها، در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.