پخش زنده
امروز: -
گردهمایی شبکه نظارت شورای نگهبان جرقویه همزمان با دهه بصیرت در شهر حسن آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان اصفهان با تأکید بر لزوم آگاهی بخشی عمومی درخصوص مسائل روز و بصیرت افزایی گفت: دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون از هرفرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده کرده که ناکام مانده و تنها حربهی امروز استکبار، ایجاد فضای غبارآلود در جامعه برای گمراه کردن مردم و به خصوص جوانان است.
محمدرضا جان نثاری افزود: ابزار نظامی را بارها استکبار جهانی علیه این نظام و مردم بکار برده و هر بار با شکستی ذلت بارتر از گذشته مجبور به عقب نشینی شده است و امروز باز هم با تمسک به جنگ نرم و مشوش کردن ذهن مردم قصد تفرقه افکنی بین مردم و انقلاب را دارد که البته مردم بصیر، مومن و انقلابی باز هم مثل گذشته سیلی سختی بر صورت اجانب میزنند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شورای نگهبان در این انتخابات هیچ نقشی ندارد ولی به همه اعضای شبکه نظارت استان تأکید شده است که هر گونه همکاری را با عوامل اجرایی و نظارتی به منظور حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات داشته باشند چرا که افزایش مشارکت مردم در صحنههای سیاسی به معنای نه گفتن به خدعههای دشمن است.
این گردهمایی با حضور اعضای شبکه نظارت شهرستان جرقویه، مسئولین ادارات و نهادها و بسیجیان در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید منصوری حسن آباد برگزار شد.