استاندار آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای استان و جمعی از مسئولان و نمایندگان مردم با پدران و مادران شهدا در ارومیه دیدار و ازصبر و ایثار آنها قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دیدار چند ساعته و صمیمی استاندار آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای استان و جمعی از مسولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با پدران و مادران شهدا در ارومیه برگزار شد.



آقای رحمانی در این دیدار ضمن گرامیداشت سالروز ولادت با سعادت امیر المومنین حضرت علی. ع؛ و روز پدر گفت: خانواده‌های معظم شهدا پرچم داران انقلاب اسلامی هستند و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها وظیفه همه مسولان است.

وی همچنین امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون خون پاک شهدا دانست و افزود: شهدای گرانقدر ما در همه برهه‌های تاریخ انقلاب اسلامی از مکتب امام حسین. ع. الگو گرفتن و اجازه تجاوز به خاک کشور عزیزمان را به دشمنان ندادند.

حجت الاسلام ذاکر یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار گفت: پدر و مادر شهید، به دلیل ایثار بی‌نظیر و تقدیم فرزندانشان در راه خدا، از جایگاه ویژه‌ای در نزد خداوند و ائمه اطهار (ع) برخوردارند. آنان نه تنها در غم فقدان فرزند صبر پیشه می‌کنند، بلکه با افتخار به شهادت جگرگوشه‌های خود، رضایت الهی را به دست می‌آورند و این صبر و رضایت، خود درجه‌ای از جهاد فی سبیل‌الله محسوب می‌شود.