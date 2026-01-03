پخش زنده
امروز: -
۳ گردشگر در حاشیه دریاچه کارون چهار شهرستان اردل به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد استاندار فوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اردل گفت:شش نفر گردشگر مرد اهل استان اصفهان که با هدف تفریح به بخش میانکوه شهرستان سفر کرده بودند، اقدام به برپایی دو دستگاه چادر در حاشیه دریاچه کارون چهار کردند.
طاهری افزود: بنا بر بررسیهای اولیه و گزارشهای میدانی، در یکی از چادرها به دلیل نبود تهویه مناسب و استفاده از زغال و چوب برای گرمایش، گازگرفتگی رخ داده که این حادثه ناگوار منجر به فوت سه نفر از این گردشگران شده است.
طاهری با اشاره به سن جانباختگان گفت: دو نفر از فوتشدگان حدود ۵۵ سال و یک نفر حدود ۳۰ سال سن داشتهاند و سایر افراد حاضر در محل از این حادثه جان سالم به در بردهاند.
معاون فرمانداری اردل بر لزوم رعایت اصول ایمنی در سفرهای زمستانی، بهویژه پرهیز از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضاهای بسته مانند چادر، تأکید کرد و از شهروندان و گردشگران خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود.