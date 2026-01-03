به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در دیدار فرزندان شهدای استان به مناسبت ولادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر گفت: این دیدار یک دیدار ارزشمند بود که در این روز نصیب ما شد قطعاً روح پدران آسمانی شما در کنارتان و پشتیبان شما هستند.

وی افزود: باید فرهنگ ایثار و شهادت همانطور که تا امروز در همه عرصه‌ها مورد توجه بوده دنبال شود تا شاهد یشرفت‌های بیشتر باشیم.

هاشمی افزود: ما مسئولان خادم و خدمتگزار خانواده شهدا هستیم و تلاش می‌کنیم در مسیر پدران شما گام برداریم شما نیز باید در این مسیر ثابت قدم باشید و افتخار ایران شوید.

استاندار افزود : شما افتخار فرزند شهید بودن را دارید همیشه باید سربلند باشید چرا که جامعه به وجود شما افتخار می‌کند ما نیز قدردان پدران شما که در راه مبارزه با دشمنان جان خود را فدا کردند هستیم

هاشمی گفت : از شروع انقلاب در سال ۵۷ علی رغم پیشرفت‌های چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران داشته است برخی مشکلات نیز در کشور وجود دارد که مردم به پشتوانه رهبر معظم انقلاب آن را حل خواهند کرد.

در این دیدار صمیمی فرزندان شهدا با استاندار سخن گفتگوی صمیمی داشتند و عکس دسته جمعی گرفتند.

غبارروبی مزارشهدا نیز از دیگر برنامه های دیدار امروز بود.

۹۸۰ فرزند شهید در خراسان جنوبی زندگی می کنند.