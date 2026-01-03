استاندار لرستان گفت: اعتراضات مردمی شنیده شد، اما ضدانقلاب و عناصر فرصت‌طلب تلاش کردند این مطالبات را به اغتشاش بکشانند که با ورود مقتدرانه خادمان مردم در نیروی انتظامی، امنیت استان حفظ شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی با اشاره به تحولات روزهای گذشته گفت: در پی اعتراضاتی که مردم عزیز و شریف نسبت به برخی گرانی‌ها و مسائل جاری داشتند، تجمعاتی شکل گرفت که این اعتراضات مردمی شنیده شد.

استاندار لرستان افزود: مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به‌درستی شنیده شد، اما عناصر ضدانقلاب و افراد فرصت‌طلب اغتشاشگر د ر چنین شرایطی سوار بر موج های مردمی شده و تلاش کردند با سوءاستفاده از این فضا، اعتراضات مردمی را به اغتشاش و خشونت بکشانند.





وی افزود: در استان لرستان هم در چند نقطه شاهد اقدامات محدودی از سوی اغتشاشگران بودیم که با ورود به‌موقع، قانونی و مقتدرانه نیروی انتظامی، امنیت و آرامش در سراسر استان برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد.

استاندار لرستان با اشاره به مواضع اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز شاهد بودیم که دونالد ترامپ، با انتشار توییت و اطلاعیه‌ای از اغتشاشگران حمایت و در امور داخلی کشور مداخله کرد که این موضوع نشان‌دهنده ماهیت واقعی جریانی است که تلاش دارد اعتراضات مردمی را به اغتشاش بکشاند.