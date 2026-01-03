به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علی عبدالرزاق نژاد گفت: این کلینیک فیزیوتراپی پس از بازسازی کامل و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال، با هدف ارتقاء خدمات توانبخشی و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی بیماران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این مرکز درمانی با متراژ ۳۰۰ متر مربع و برخورداری از ۶ کابین فیزیوتراپی و ۱۱ تخت درمانی، به پیشرفته‌ترین تجهیزات الکتروتراپی و تمرین‌درمانی مجهز شده است.

وی افزود: در این مرکز، خدمات متنوعی در حوزه درمان‌های اسکلتی ـ عضلانی از جمله درمان کمردرد، گردن‌درد و درد‌های ستون فقرات، آرتروز زانو، شانه و لگن، آسیب‌های ورزشی مانند کشیدگی‌ها، پارگی رباط، تاندونیت، همچنین درمان درد‌های شانه، زانو، مچ و آرنج با تعرفه دولتی ارائه می‌شود.