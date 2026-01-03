پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از راه اندازی مجدد کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) شهرستان زاهدان با افزوده شدن تجهیزات پیشرفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علی عبدالرزاق نژاد گفت: این کلینیک فیزیوتراپی پس از بازسازی کامل و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال، با هدف ارتقاء خدمات توانبخشی و پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: این مرکز درمانی با متراژ ۳۰۰ متر مربع و برخورداری از ۶ کابین فیزیوتراپی و ۱۱ تخت درمانی، به پیشرفتهترین تجهیزات الکتروتراپی و تمریندرمانی مجهز شده است.
وی افزود: در این مرکز، خدمات متنوعی در حوزه درمانهای اسکلتی ـ عضلانی از جمله درمان کمردرد، گردندرد و دردهای ستون فقرات، آرتروز زانو، شانه و لگن، آسیبهای ورزشی مانند کشیدگیها، پارگی رباط، تاندونیت، همچنین درمان دردهای شانه، زانو، مچ و آرنج با تعرفه دولتی ارائه میشود.