به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا رهبران و مقامات کشورهای مختلف جهان این اقدام را محکوم کردند.

روسیه حمله آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

خبرگزاری تصویری رویترز گزارش داد؛ روسیه «اقدام تجاوزکارانه مسلحانه» آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد.

در این گزارش آمده است: وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد مسکو به‌شدت نگران است و «اقدام تجاوزکارانه‌ای مسلحانه» را که آمریکا علیه ونزوئلا مرتکب شده، محکوم می‌کند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در شرایط کنونی، مهم است از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری شود و تمرکز بر یافتن راه‌حلی برای خروج از وضعیت از طریق گفت‌و‌گو باشد.»

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد واشنگتن به ونزوئلا حمله کرده و نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور را بازداشت و از خاک ونزوئلا خارج کرده است.

بن رودز: حمله آمریکا به ونزوئلا حتی با وعده‌های انتخاباتی ترامپ همخوانی ندارد

بن رودز، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و دستیار سابق باراک اوباما، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات آمریکا به ونزوئلا واکنش نشان داد.

رودز نوشت: «جنگی برای تغییر یک رژیم در آمریکای لاتین بر پایه توجیهات بی‌معنایی درباره قاچاق مواد مخدر به راه افتاده است، بدون هیچ توضیح روشنی درباره اهداف آن، و در حالی که در تضاد با همه وعده‌هایی است که ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی‌اش داده بود. آن هم در حالی که هنوز حتی یک سال از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نگذشته است.»

رئیس جمهور شیلی تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد رئیس جمهور شیلی اعلام کرد ما تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم می کنیم و خواستار حل مسالمت آمیز بحران هستیم.

حزب الله تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد این تجاوز نقض صریح و آشکار و بی سابقه حاکمیت ملی یک کشور مستقل و قانون بین المللی است.

حماس تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد جنبش حماس اعلام کرد ما تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور به همراه همسرش را به شدت محکوم می‌کنیم و این ناقض خطرناک قانون بین المللی است.

حزب الکرامه مصر تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد حزب الکرامه مصر تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم و اعلام کرد این تجاوز ادامه قلدری و سلطه گری آمریکا در حق کشور‌های مستقل با هدف تاراج ثروت هایشان است. تجاوز نظامی علیه ونزوئلا نتیجه مستقیم سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات و نسل کشی‌های آمریکا در غزه، لبنان، ایران و قبل از آن در سوریه و عراق است.

جهاد اسلامی تهاجم آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

خبرگزاری سما گزارش داد: جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد ما تجاوز خصمانه آمریکا علیه جمهوری ونزوئلا و حملات هوایی که کاراکاس و مردم وفادارش را هدف قرار داد، محکوم می‌کنیم.

جهاد اسلامی افزود: این اقدامات نشانه قصد سلطه گری، اشغالگری و اعمال قدرت و خشونت و ادامه سیاست امپریالیستی با هدف تحت سلطه درآوردن ملت‌ها و غارت منابع آنهاست. ما کاملا با ملت ونزوئلا و دولت قانونی آن به رهبری رئیس جمهور نیکلاس مادورو در مقابله با این عملیات تجاوزگرانه اعلام همبستگی می‌کنیم.

روسیه خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت درباره ونزوئلا شد

روسیه تجاوز مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه آرتی عربی، وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد هرگونه دخالت نظامی در ونزوئلا محکوم است. روسیه تصریح کرد بهانه‌ها و توجیهاتی که آمریکا برای عملیات نظامی علیه کاراکاس ارائه کرده، بی اساس است. اقدام مسلحانه و خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا باعث نگرانی شدید است و ما آن را محکوم می‌کنیم.

روسیه افزود باید حق ونزوئلا در تعیین سرنوشتش به طور مستقل و بدون هیچ دخالت نظامی خارجی تضمین شود و روسیه همبستگی با مردم ونزوئلا و حمایت از روند رهبری بولیواری آن را اعلام می‌کند.

نماینده پارلمان انگلیس: حمله بی دلیل و گستاخانه آمریکا به ونزوئلا محکوم است

جرمی کوربین نماینده مستقل پارلمان انگلیس در ایکس نوشت: ایالات متحده حمله‌ای بی‌دلیل و غیرقانونی به ونزوئلا آغاز کرده است. این یک تلاش گستاخانه برای تضمین کنترل بر منابع طبیعی ونزوئلا است. این یک اقدام جنگی است که جان میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد - و باید توسط هر کسی که به حاکمیت و قوانین بین‌المللی اعتقاد دارد، محکوم شود.

انصارالله تهاجم آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تجاوز وحشیانه نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را به شدت محکوم می‌کنیم. اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا و تحریم‌های پیشین آن نشانه میزان وحشی‌گری و جنایت آمریکاست. این تجاوز آمریکایی شاهدی دیگر بر سیاست آمریکا مبتنی بر ویرانی کشورها، کشتار ملت‌ها و غارت منابع است. آنچه آمریکا علیه ونزوئلا انجام می‌دهد بار دیگر ثابت می‌کند آمریکا رأس شرارت و مادر تروریسم است. ما همبستگی خود را با ونزوئلا و رئیس جمهور آن که حاضر به پذیرفتن سلطه‌گری آمریکا نشد، اعلام می‌کنیم. ونزوئلا حق دارد از حاکمیت، مردم و منابع خود در برابر تجاوز وحشیانه آمریکا دفاع کند.

انصارالله از جامعه جهانی خواست فورا وارد عمل شود تا تجاوز آمریکا متوقف و اصول و منشور‌های بین المللی رعایت شود.

کوبا خواستار واکنش بین‌المللی به «حمله جنایتکارانه آمریکا به ونزوئلا» شد

خبرگزاری تصویری رویترز گزارش داد رئیس‌جمهور کوبا خواستار واکنش بین‌المللی به «حمله جنایتکارانه آمریکا به ونزوئلا» شد.

در این گزارش آمده است: میگل دیاز-کانل رئیس‌جمهور کوبا روز شنبه (۳ ژانویه) خواستار اقدام جامعه بین‌المللی علیه آنچه «حمله‌ای جنایتکارانه» از سوی آمریکا به ونزوئلا خواند، شد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد آمریکا به ونزوئلا حمله کرده و نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور، را بازداشت و از کشور خارج کرده است.

آمریکا از زمان تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ برای سرنگونی مانوئل نوریگا رهبر نظامی وقت آن کشور، تاکنون دست به چنین مداخله مستقیم نظامی در آمریکای لاتین نزده بود.

تا زمان انتشار این خبر، دولت ونزوئلا هنوز این موضوع را به‌طور رسمی تأیید نکرده، هرچند پیش‌تر حملات انجام‌شده را محکوم کرده است.

ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا، بامداد شنبه در یک پیام ویدئویی اعلام کرد ونزوئلا در برابر حضور نیرو‌های خارجی مقاومت خواهد کرد.