به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، سه آشوبگر در خرم آباد را که با هدایت شبکه صهیونیستی اینترنشنال و دیگر رسانههای معاند، اموال عمومی را تخریب میکردند و اعتراض مردم را به آشوب میکشیدند شناسایی و بازداشت کردند.
نامهای ذکر شده در ویدیو به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.