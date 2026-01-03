در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» و در آستانه میلاد امام علی(ع) چهار پرونده مهم به ارزش مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان در حوزه‌های قضایی صلح و سازش رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر گفت :این موفقیت در تلاش‌های مستمر جامعه قضایی استان و روحیه گذشت و کرامت انسانی مردم است.

جت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه این پرونده‌ها با موضوعات قابل مصالحه و در یکی از شعب دادگاه صلح، اجرای احکام و شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضایی سمنان، گرمسار، مهدیشهر و بسطام در حال رسیدگی بود، افزود: در آستانه میلاد امام علی(ع) و همزمان با اجرای پویش مردمی «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» در استان، اختلافات در این پرونده‌ها با ارزش مالی مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان به صلح و سازش رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: این پویش در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه و سند تحول و تعالی قضایی اجرا شده و نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح، سازش و گذشت در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها از حیث نوع دعاوی، ارزش مالی بالا و تعدد اصحاب پرونده در زمره پرونده‌های مهم محسوب می‌شد، افزود: با گفت‌وگوهای سازنده، اختلافات عمیق میان طرفین به صلح و سازش منتهی شد و از تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد و متعاقب آن اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی استان در توسعه فرآیندهای مناسب جایگزین رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: انجام این مصالحه‌ها بنا به تمایل و رضایت طرفین اختلاف و با محوریت صلح و سازش انجام شد که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نهادهای حل اختلاف و کارآمدی این سازوکارها در حل‌وفصل دعاوی پیچیده است.