پخش زنده
امروز: -
در هفتمین نمایشگاه سراسری هرمزگان بیش از ۳۷ میلیارد ریالی صنایعدستی به فروش رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: تنوع رشتههای صنایعدستی، کیفیت بالای آثار ارائهشده و حضور پرشور هنرمندان موجب شد تا این نمایشگاه به یکی از رویدادهای اثرگذار در حوزه صنایعدستی جنوب کشور تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: ثبت راه تاریخی ادویه هرمزگان در فهرست رویدادهای گردشگری کشور
ساناز رمجی افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با برنامهریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچههای دائمی و حضور مؤثر در نمایشگاههای ملی و منطقهای، در مسیر تقویت جایگاه صنایعدستی استان و معرفی هویت فرهنگی هرمزگان گام برمیدارد.