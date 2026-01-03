به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، کیفیت بالای آثار ارائه‌شده و حضور پرشور هنرمندان موجب شد تا این نمایشگاه به یکی از رویداد‌های اثرگذار در حوزه صنایع‌دستی جنوب کشور تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: ثبت راه تاریخی ادویه هرمزگان در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور

ساناز رمجی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچه‌های دائمی و حضور مؤثر در نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای، در مسیر تقویت جایگاه صنایع‌دستی استان و معرفی هویت فرهنگی هرمزگان گام برمی‌دارد.