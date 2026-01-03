پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان از کشف ۴۰ میلیارد ریال انواع کالای خارجی قاچاق در شهرستان شاهرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سردار سیدموسی حسینی با اعلام این خبر گفت : ماموران یکی از ایستگاههای بازرسی پلیس شهرستان شاهرود، در راستای مبارزه با قاچاق کالا به ۲ دستگاه کامیون حامل خرده بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.
وی با اشاره به هماهنگیهای لازم در این رابطه، افزود: پلیس در بازرسی خودرو ها، انواع لوازم التحریر، اسباب بازی، قهوه و ... خارجی و قاچاق کشف کرد.
فرمانده انتظامی استان ارزش کالاهای مکشوفه را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز جرایم دیگری در جامعه میشود که مقابله با آن به یکی از اولویتهای کاری پلیس تبدیل شده است.