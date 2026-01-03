نصب حفاظ بتنی در محور برازجان- دالکی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از آغاز عملیات نصب حفاظ بتنی در محور «برازجان- دالکی» خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی بیان کرد: با هدف ایمنی بیشتر راهها، عملیات نصب حفاظ بتنی (نیوجرسی) در محور «برازجان- دالکی» در دستور کار ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: این طرح به طول ۱۲ کیلومتر و اعتبار ۵۸۸ میلیارد ریال در دست انجام است و درصورت تامین اعتبار، در بازه زمانی یک ساله تکمیل خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر یادآور شد: محور «برازجان-دالکی» از جمله مسیرهای پرتردد استان بوشهر است که تا کنون با استفاده از حفاظ فلزی جداسازی شده بود، اما این نوع حفاظ از نظر ایمنی عملکرد مطلوبی نداشت و اکنون با جایگزینی حفاظهای بتنی، شاهد ارتقاء قابل توجه ایمنی در این مسیر خواهیم بود.