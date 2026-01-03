پخش زنده
توسعه سیستم پایش تصویری در روستای چکودر سرخس با نصب تعداد ۱۵ دوربین نظارتی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس، با اشاره به مقوله امنیت و ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش ضریب آرامش عمومی در روستاها، گفت: روند توسعه سیستم پایش تصویری همچنان با جدیت در روستا ها ادامه دارد این طرح با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از محل بودجه دهیاری اجرا گردید.
مجید بیکی افرود:بخشی از برنامه راهبردی فرمانداری برای پیشگیری هوشمند از جرائم، افزایش سرعت واکنش در رخدادها، تقویت نظارت محیطی و ایجاد محیطی امنتر برای زندگی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی روستائیان است.
وی ادامه داد: امنیت اجتماعی، زیربنای توسعه پایدار در مناطق روستایی است و اجرای طرح پایش تصویری را یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش احساس امنیت روستاها برشمورد.
بیکی گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح در روستاها، سطح امنیت عمومی با مشارکت و همراهی مردم بهطور محسوسی افزایش یافته و این روند در روستاهای جدید نیز ادامه خواهد داشت.