به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سرهنگ" علیرضا شائینی" در تکمیل این خبر گفت: تیم‌های تخصصی کلانتری با بررسی سرنخ‌های موجود، تحقیقات خود را آغاز و متهم سابقه دار را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در مخفیگاهش به همراه تعدادی وسایل مسروقه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی داشت، اضافه کرد: سارق در تحقیقات پلیسی به ۱۵ فقره سرقت منزل اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.