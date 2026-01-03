رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان، از شناسایی و خروج بیش از ۴۶۰ کیلوگرم مرغ تاریخ‌گذشته و فاقد شرایط بهداشتی مناسب از چرخه توزیع در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا اسکندری گفت: در جریان بازرسی‌های میدانی و نظارت‌های مستمر کارشناسان دامپزشکی از مراکز پخش و فروش مواد پروتئینی، مقادیر قابل توجهی مرغ تاریخ‌گذشته با شرایط نگهداری نامناسب و مغایر با ضوابط بهداشتی شناسایی شد.

وی افزود: این محموله‌ها بلافاصله جمع‌آوری و با رعایت ضوابط قانونی، از چرخه مصرف خارج و معدوم‌سازی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان اظهار داشت: در این خصوص، برای صنوف متخلف پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی از شهروندان درخواست کرد هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، به تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصولات توجه ویژه داشته، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی به اداره دامپزشکی گزارش نمایند.