رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان، از شناسایی و خروج بیش از ۴۶۰ کیلوگرم مرغ تاریخگذشته و فاقد شرایط بهداشتی مناسب از چرخه توزیع در سطح این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا اسکندری گفت: در جریان بازرسیهای میدانی و نظارتهای مستمر کارشناسان دامپزشکی از مراکز پخش و فروش مواد پروتئینی، مقادیر قابل توجهی مرغ تاریخگذشته با شرایط نگهداری نامناسب و مغایر با ضوابط بهداشتی شناسایی شد.
وی افزود: این محمولهها بلافاصله جمعآوری و با رعایت ضوابط قانونی، از چرخه مصرف خارج و معدومسازی شدند.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی شهروندان اظهار داشت: در این خصوص، برای صنوف متخلف پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی از شهروندان درخواست کرد هنگام خرید فرآوردههای خام دامی، به تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصولات توجه ویژه داشته، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق راههای ارتباطی به اداره دامپزشکی گزارش نمایند.