مرز تمرچین در پیرانشهر به دلیل بارش سنگین برف و وقوع کولاک، در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دیماه تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روابطعمومی کمیته هماهنگی امور مرزی در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان پیرانشهر و درخواست مسئولان مرز حاج عمران در اقلیم کردستان، مرز تمرچین در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بهطور کامل تعطیل خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با هدف حفظ ایمنی مرزنشینان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در تردد مرزی و فعالیتهای تجارت چمدانی اتخاذ شده است.
روابطعمومی کمیته هماهنگی امور مرزی از تمامی مرزنشینان درخواست کرده است که در بازه زمانی یادشده از مراجعه به مرز تمرچین خودداری کنند.