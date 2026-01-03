پخش زنده
همزمان با میلاد امیر المومنین علی (ع) سازمان ثبت احوال کشوراعلام کرد: نام مبارک علی به دلیل بار اعتقادی، فرهنگی و تاریخی غنی، همچنان یکی از پرانتخابترین نامها در میان خانوادههای ایرانی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعیهای همزمان با میلاد موالموحدین حضرت علی (ع) اعلام کرد: نام "علی" از نامهای الهی وبه معنای بلند مرتبه، مقتدر وشریف است ودر متون دینی وتاریخی، جایگاه ویژهای دارد، این نام مبارک، نام نخستین امام شیعیان حضرت علی (ع) بوده که به شجاعت، عدالت، مهربانی ومدیریت الهی شناخته میشود.
در ادامه آورده است: براساس متون تاریخی، سیره وزندگی آن حضرت سرشار از آموزههای اخلاقی، عدالتمحوری، رعایت حقوق مردم وتوجه به نیازمندان است وهمین ویژگیها سبب شده است تا خانوادههای ایرانی با عشق وارادت، این نام را برای فرزندان خود برگزینند.
همچنین؛ انتخاب نام علی علاوه بر برخورداری از پشتوانه معنوی، نقش مهمی در تقویت هویت دینی وفرهنگی نسلهای آینده دارد ومیتواند الگویی الهام بخش برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه باشد.
بر اساس آمارهای مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، نام علی طی سالهای اخیر همواره در فهرست نامهای برتر وپرکاربرد قرار داشته وسهم مهمی در نامگذاری نوزادان پسر در کشور ایفا کرده است به گونهای که در ۲میلیون و ۵۱۲ هزار نفر با نام علی نام گذاری شدهاند.