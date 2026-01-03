همزمان با میلاد امیر المومنین علی (ع) سازمان ثبت احوال کشوراعلام کرد:­­ نام مبارک علی به دلیل بار اعتقادی، فرهنگی و تاریخی غنی، همچنان یکی از پرانتخاب‌ترین نام‌ها در میان خانواده‌های ایرانی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ­سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعیه‌ای همزمان با میلاد موالموحدین حضرت علی­ (ع) اعلام کرد: نام "علی" از نام‌های الهی و­به معنای بلند مرتبه، مقتدر و­شریف است و­در متون دینی و­تاریخی، جایگاه ویژه‌ای دارد، این نام مبارک، نام نخستین امام شیعیان حضرت علی (ع) بوده که به شجاعت، عدالت، مهربانی و­مدیریت الهی شناخته می‌شود.



در ادامه آورده است: براساس متون تاریخی، سیره و­زندگی آن حضرت سرشار از آموزه‌های اخلاقی، عدالت‌محوری، رعایت حقوق مردم و­توجه به نیازمندان است و­همین ویژگی‌ها سبب شده است تا خانواده‌های ایرانی­ با عشق و­ارادت، این نام را برای فرزندان خود برگزینند.

همچنین؛ انتخاب نام علی علاوه بر برخورداری از پشتوانه معنوی، نقش مهمی در تقویت هویت دینی و­فرهنگی نسل‌های آینده دارد و­می‌تواند الگویی الهام بخش برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه باشد.

­بر اساس آمار‌های مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، نام علی طی سال‌های اخیر همواره در فهرست نام‌های برتر و­پرکاربرد قرار داشته و­سهم مهمی در نام‌گذاری نوزادان پسر در کشور ایفا کرده است به گونه‌ای که در ۲­میلیون و ­۵۱۲ هزار نفر با نام علی نام گذاری شده‌اند.