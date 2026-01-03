سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نه فقط یک فرد عالی‌رتبه نظامی، بلکه فرمانده یک مکتب را عهده‌دار بود.

فرماندهی دلها، به سبک مکتب سلیمانی

فرماندهی دلها، به سبک مکتب سلیمانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به یاد سردار دل‌ها؛ او که نه فقط یک فرمانده، که یک مکتب بود.

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سردار ولایتمدار شجاعی که در تمام عمر خود با ایستادگی در برابر تروریسم جهانی، نقشه دشمنان را بر آب کرد و با خون خود، درس استقامت و شجاعت را به جهان آموخت.

یاد او، یادآور این حقیقت است که راه عزت، فقط با تبعیت از اهل بیت (ع) در حمایت حکومت دینی در عصر انتظار و داشتن بصیرت برای عبور از فتنه‌ها هموار می‌شود.