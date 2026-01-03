کاشت ۲۵۰۰ اصله نهال در سراسر استان بوشهر

همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و به مناسبت سالروز شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، ۲۵۰۰ اصله نهال در پویش «به نیت حاج قاسم» در سراسر استان بوشهر کاشته شد.