بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با سالروز ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی صبح امروز کاشت ۲۵۰۰ اصله نهال در پویش «به نیت حاج قاسم» در سراسر استان بوشهر آغاز شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در آیین کاشت درخت در حاشیه بزرگراه امام علی در بوشهر، در جمع خبرنگاران بیان کرد: پویش ملی درختکاری «در همه جای ایران درخت میکاریم» با شعار «به نیت حاج قاسم سلیمانی، در فرخنده زادروز امیر مؤمنان علی (ع) همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر اجرا شد.
عبدالحسین گرشاسبی افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و گرامیداشت یاد و خاطره سردار والامقام شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد و تلاش دارد پیوندی میان ارزشهای دینی، ملی و مسئولیت اجتماعی در قبال طبیعت ایجاد کند.
وی با اشاره به گستره اجرای این برنامه گفت: پویش «به نیت حاج قاسم» در مرکز استان و تمامی شهرستانهای بوشهر برگزار شد و نقاط مختلفی برای کاشت نهال پیشبینی شده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بیان کرد: در مرکز استان بوشهر، کاشت نهال در محدوده بزرگراه امام علی جنب زمین فوتبال انجام و در شهرستان تنگستان نیز این مراسم در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی و سپاه ناحیه اهرم برگزار شد.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستان جم، بوستان بخش ریز؛ در دشتستان، پارک جنگلی سرکره؛ در دشتی، پارک جنگلی چاهچاهو ودر شهرستان دیر، بلوار شهید بهشتی روبهروی فرمانداری و پارک گوراب شهر بردستان بهعنوان محلهای اجرای پویش درختکاری تعیین شد.
گرشاسبی ادامه داد: در شهرستان دیلم این پویش در محل اداره منابع طبیعی شهرستان، در عسلویه در روستای کنار خیمه، در کنگان در محدوده چشمه بیبی حبش و در شهرستان گناوه در پارک شهریار بندر ریگ اجرا شد.
وی با اشاره به عنوان مکمل این پویش گفت: این حرکت مردمی با عنوان «درختی برای پدر، سرسبزی برای ایران» همزمان با میلاد حضرت علی (ع) که نماد عدالت، انسانیت و فداکاری است، اجرا شد تا مفاهیم معنوی با عمل اجتماعی و محیطزیستی همراه شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: در مرکز استان بوشهر، آیین کاشت نهال حرا با مشارکت خانوادهها و اقشار مختلف مردم در ساحل نیلگون خلیج فارس و در مجاورت بزرگراه امام علی برگزار شد که در جریان آن ۵۰۰ اصله نهال حرا در ساحل خلیجفارس بوشهر کاشته شد.
وی اظهار کرد: در مجموع ۲۵۰۰ اصله نهال در قالب این پویش در سطح شهرستانها و مناطق مختلف استان بوشهر کاشته شد که گامی مؤثر در جهت توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده به شمار میرود.
گرشاسبی تأکید کرد: کاشت درخت و نهال، اقدامی ماندگار و نمادین برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است که عمر خود را در مسیر صیانت از امنیت، عزت و آرامش مردم کشور صرف کرد.
وی گفت: پویش «به نیت حاج قاسم» فرصتی برای همدلی مردم در حفظ طبیعت، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و انتقال فرهنگ حفاظت از محیطزیست به نسلهای آینده است و این مسیر با مشارکت مردمی در استان بوشهر ادامه خواهد داشت.