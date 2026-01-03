کولاک برف در ۲۴ ساعت گذشته راه تعدادی مناطق کوهستانی آذربایجان غربی را بست، اما تلاش مداوم راهداران باعث نجات بیش از ۲۰۰ خودرو و باز شدن مسیر ۱۶ روستا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ارسلان شکری، مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمامی محور‌های کوهستانی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است، افزود: به رغم برودت هوا و یخبندان، با تلاش راهداران کلیه محور‌های مواصلاتی اصلی استان باز بوده و تردد در آنها روان است.

شکری گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸۸ نفر از راهداران استان با استفاده از ۱۷۸ دستگاه انواع ماشین آلات و مصرف ۱۱۹۰ تن شن و ماسه ۶۴۶ کیلومتر برف‌روبی در محور‌های اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت زمان ۲۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر استان رها سازی شد، اظهار کرد: هم اکنون تردد در محور تکاب_ ایرانخواه، بوکان_ مهاباد، گردنه زمزیران و گردنه‌های برف گیر استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است و محور مایین بلاغ نیز با تلاش راهداران بازگشایی شد و تردد در آن بدون وقفه در جریان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان محور ۲۱۸ روستا را به طول ۹۴۶ کیلومتر برف روبی و راه ۱۶ روستا مسدود شده بدلیل بارش برف را بازگشایی کردند.