وزارت دفاع افغانستان از ایجاد ۶۰۰ پاسگاه جدید مرزی در مرز مشترک با پاکستان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت دفاع افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرد: وزارت دفاع افغانستان در سال گذشته (میلادی) بیش از ۶۰۰ پاسگاه جدید را در امتداد «خط دیورند» (مرز مشترک افغانستان و پاکستان) ایجاد کرده و همچنین حدود ۳۰ درصد از جادههای مرزی طراحی شده را در این مناطق تکمیل کرده است.
کشف تعداد زیادی سلاح، مقادیر زیادی مهمات، مواد مخدر و تجهیزات نظامی در مرزهای افغانستان بویژه در مناطق مرزی با پاکستان از دیگر دستاوردهای وزارت دفاع این کشور در این مدت اعلام شده است.
افزایش تعداد پاسگاههای مرزی با پاکستان درحالی است که حدود ۳ ماه قبل، مرزبانان افغان و پاکستانی در مناطق مختلف مرزی بویژه در استانهای خوست، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار به شدت درگیر شدند که این درگیریها باعث وخیمتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد شد.