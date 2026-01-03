به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: در راستای توسعه، ترویج و توانمندسازی فعالان حوزه صنایع‌دستی، در ۹ ماه گذشته فعالیت‌های متنوع و متعددی در حوزه آموزش صنایع‌دستی برگزار شده است.

فولادی گفت: در ۹ ماه گذشته مجموعاً ۷۹۱ نفر در دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی شرکت کرده و آموزش‌های لازم را در رشته‌های مختلف دریافت کرده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آموزش‌ها در قالب دوره‌های عمومی، تخصصی و مهارتی و با بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های صنایع‌دستی، مراکز آموزشی و کارگاه‌های فعال برگزار شده است.

فولادی گفت: در میان رشته‌های آموزشی ارائه شده، حوله بافی با مجموع ۲۰۰ نفر هنرجو در ۹ ماه گذشته سال، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داد و به عنوان پر مخاطب‌ترین رشته آموزشی صنایع‌دستی استان شناخته شد.

به گفته وی استقبال از این رشته نشان دهنده ظرفیت بالای آن در ایجاد اشتغال خانگی و پایدار، به ویژه در مناطق روستایی استان است.

فولادی هدف از اجرای این دوره‌ها را افزایش مهارت هنرمندان، حفظ و احیای رشته‌های بومی، انتقال دانش سنتی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی عنوان کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: استمرار و توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان رقابتی هنرمندان و حضور فعال‌تر محصولات صنایع‌دستی استان در بازار‌های داخلی و خارجی ایفا کند و برنامه‌ریزی برای ادامه این آموزش‌ها در ماه‌های پایانی سال نیز در دستور کار قرار دارد.