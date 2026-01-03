دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دوران مداخلهجویی بیگانگان در امور ایران به سر آمده است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ تأکید کرد: او با وجود بحرانهای عمیق در داخل آمریکا میکوشد با طرح ادعاهای بیاساس درباره ایران، افکار عمومی را منحرف کند.
به گزارش خبرگزای صدا وسیما،
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در واکنش به توییت اخیر دونالد ترامپ که تلاش داشت با سوءاستفاده از برخی مسائل داخلی، بر طبل تفرقه بکوبد، اظهار داشت: ترامپ بهتر است به جای دخالت در امور سایر ملتها، فکری به حال خودش بکند. او امروز با کوهی از مشکلات متعدد در داخل آمریکا دست و پنجه نرم میکند و چون توان حل این مسائل و مقابله با مخالفان فراوانش را ندارد، سعی میکند با اظهارنظر درباره ایران افکار عمومی را منحرف کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گرفتاریهای داخلی آمریکا فرصت تفکر صحیح را از دولتمردان این کشور گرفته است، افزود: ترامپ تصور نکند با یک توییت میتواند در ایران تأثیرگذار باشد؛ این اقدامات او صرفاً در حد «توییتبازی» است و ارزشی بیش از این ندارد.
استاد خسروپناه با هشداری قاطع نسبت به هرگونه اقدام عملی فراتر از فضای مجازی تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد درباره ایران کوچکترین دخالتی بکند، دست او قطع خواهد شد. ورود به مسائل ایران، بدون شک آشوبی را در جان خود آنها ایجاد میکند که توان مدیریت آن را نخواهند داشت.
استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به تلاش ترامپ برای دوقطبیسازی میان مردم و حاکمیت، بر هوشیاری جامعه ایرانی تأکید کرد و گفت: ممکن است مردم ما در موضوعاتی اختلافنظر یا مسائلی داشته باشند، اما این مسائل خانوادگی است. ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد که «اجنبی» به این بهانه در کشور نفوذ کند.
وی تأکید کرد: اگر بیگانگان بخواهند نفوذ کنند، کل مردم ایران فارغ از هر دیدگاهی، یکپارچه جمع میشوند تا دست و پای متجاوز را قطع کنند، این پیام روشنی است که محاسبات غلط دشمن را بر هم میزند.
استاد خسروپناه در پایان خاطرنشان کرد: رزمندگان دلاور ما و نیروهای حافظ امنیت، با هوشیاری کامل آماده مقابله با هرگونه تهاجم دشمن هستند و مرعوب جنگ روانی و رسانهای نخواهند شد.