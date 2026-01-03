دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

دوران مداخله‌جویی بیگانگان در امور ایران به سر آمده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ تأکید کرد: او با وجود بحران‌های عمیق در داخل آمریکا می‌کوشد با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره ایران، افکار عمومی را منحرف کند.