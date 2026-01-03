به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرعباس گفت: معتکفان به مدت سه روز در مساجد سراسر استان ایام البیض را به روزه داری و مناجات می‌پردازند.

حجت السلام اسحاق فاضلی پور افزود: بیش از ۲۵ هزار نفر در مراسم اعتکاف امسال نام نویسی کرده‌اند.

اعتکاف ایام البیض ماه رجب از پیش از اذان صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه آغاز شده است.

معتکفان، از سحرگاه سیزدهم تا اذان مغرب روز پانزدهم رجب را در مسجد برای عبادت می‌مانند.

پارسال حدود ۲۱ هزار نفر در هرمزگان معتکف شدند.