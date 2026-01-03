به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمامی محور‌های کوهستانی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است، افزود: به رغم برودت هوا و یخبندان، با تلاش راهداران کلیه محور‌های مواصلاتی اصلی استان باز بوده و تردد در آنها روان است.

شکری خاطر نشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته،۲۸۸نفر از راهداران استان با استفاده از ۱۷۸دستگاه انواع ماشین آلات ومصرف ۱۱۹۰تن شن و ماسه ۶۴۶کیلومتر برف روبی در محور‌های اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این مدت زمان ۲۱۰دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر استان رها سازی شد، اظهار کرد: هم اکنون تردد در محور تکاب_ ایرانخواه، بوکان_ مهاباد، گردنه زمزیران و گردنه‌های برف گیر استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است و محور مایین بلاغ نیز با تلاش راهداران بازگشایی شد و تردد در آن بدون وقفه در جریان است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان محور ۲۱۸روستا رابطول ۹۴۶کیلومتر برف روبی کردند و راه ۱۶ روستا مسدود شده بدلیل بارش برف را بازگشایی کردند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهارکرد: با توجه به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر کاهش دما و یخبندان و کولاک در محور‌های مواصلاتی استان، راهداران آذربایجان غربی در حالت آماده باش قرار دارند و آماده خدمات رسانی به مردم هستند تا هیچ گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

شکری با تاکید بر اینکه مردم احتیاط را رعایت و از سفر‌های غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند، خاطر نشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنندو قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.