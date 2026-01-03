به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این کارگاه آموزشی که زیر نظر هیئت ورزش‌های همگانی استان با حضور جمعی از مربیان و قهرمانان ورزشی در سالن گنجینه تختی استان اصفهان برگزار شد، بیش از ۶۰ قهرمان ورزشی استان در بخش بانوان به همراه مربیان تیم‌های ملی ورزش بانوان حضور داشتند.

در این رویداد یک روزه مدرسان کمیته ملی المپیک به موضوع ورزش ایمن و حفاظت از ورزشکاران پرداختند و اهمیت ایمنی در محیط‌های ورزشی را مورد تأکید و آموزش قرار دادند.

همچنین موضوع انتقال شغل ورزشکاران و ارزش‌های المپیک برای حاضران تدریس شد.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای آگاهی ورزشکاران و مربیان در حوزه‌های اخلاق ورزشی، سلامت و ایمنی برگزار شد.

اصفهان سومین استانی است، که این کارگاه آموزشی را برای ورزشکاران، قهرمانان و مربیان حوزه بانوان برگزار کرده است.