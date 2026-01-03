پخش زنده
وزیر دفاع ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت خواهیم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رویترز، وزیر دفاع ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت خواهیم کرد.
در این گزارش آمده است: ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا، بامداد روز شنبه اعلام کرد این کشور در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت خواهد کرد.
پادرینو گفت: حمله آمریکا در ساعات اولیه بامداد مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و ونزوئلا در حال گردآوری اطلاعات درباره کشتهها و مجروحان است.
مردم آرامش خود را حفظ کنند
شبکه تلویزیونی آر تی عربی گزارش داد: وزیر دفاع ونزوئلا از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و متحد بمانند و از ترس و هرجومرج در پی حمله آمریکا پرهیز کنند. نیروهای ونزوئلا تمام تلاش خود را برای بازگرداندن نظم و صلح در کشور در جریان حمله آمریکا به کار میگیرند. بسیج عمومی همه نیروهای مسلح را اعلام کردیم و همه برای اجرای دستورات فرمانده کل تلاش خواهند کرد.
ملت ما پیروز خواهد شد
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: وزیر دفاع ونزوئلا گفت: ما هدف حمله و تجاوز آمریکا قرار گرفتیم. این بزرگترین حملهای است که کشور ما تجربه کرده است. مردم متحد هستند و برای توقف این تجاوز مقاومت خواهیم کرد. ما مذاکره نخواهیم کرد و تسلیم نمیشویم و در نهایت پیروز خواهیم شد.