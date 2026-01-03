پخش زنده
بزودی طرح جدید کالابرگ بویژه برای تهیه کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان و شب عید اجرا میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: بزودی طرح جدید کالابرگ بویژه برای تهیه کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان و شب عید اجرا میشود و دولت یارانه را در قالب اعتبار به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی پرداخت میکند
احد بهجت حقیقی افزود: در این طرح نهادهها و مایحتاج تولید کنندگان به سهولت از سوی بخش خصوصی تامین میشود و دولت بجای پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره، آن را در قالب کالابرگ به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی خواهد داد و از افزایش و نوسانات قیمتها جلوگیری میکند
دستورالعمل اجرایی این طرح در روزهای آینده ابلاغ میشود