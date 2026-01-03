پخش زنده
استاندار گیلان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر و همچنین سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس با صدور پیامی، میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت و همچنین یاد و خاطره بزرگ مرد ایران سرافراز سردار رشید اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.
در متن پیام استاندار آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد فرخنده امیر عدالت، شجاعت و معنویت، حضرت علی بن ابیطالب (ع)، الگوی جاودانه انسانیت، اخلاص و ولایتمداری را به عموم مردم شریف و مؤمن استان گیلان که خود میزبان شیعیان این امام همام بودهاند، بهویژه پدران گران قدر که با صبر، تلاش و ایثار، بنیان خانواده و جامعه را استوار نگاه داشتهاند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
روز پدر، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای مردانی است که با تأسی از سیره علوی، مسئولیتپذیری، عدالتخواهی و فداکاری را در متن زندگی فردی و اجتماعی معنا کردهاند و نقشآفرینی آنان در پیشرفت، امنیت و آرامش جامعه انکارناپذیر است.
امسال این مناسبت مبارک با سالروز شهادت سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همزمان شده است؛ مجاهدی خستگیناپذیر که همچون پدران آسمانی با تأسی عملی به مکتب امیرالمؤمنین (ع)، عمر شریف خود را در راه دفاع از اسلام، عزت ملت ایران و امنیت منطقه نثار کرد و نام او به عنوان نماد اخلاص، شجاعت و ولایتمداری در تاریخ این سرزمین ماندگار شد و همچنان مایه هراس دشمنان این سرزمین بزرگ است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و همه شهدای گران قدر انقلاب اسلامی، امیدوارم با الگوگیری از سیره نورانی حضرت علی (ع) و راه پرافتخار شهید سلیمانی عزیز، در مسیر خدمت صادقانه به مردم و اعتلای ایران اسلامی بیش از پیش موفق و سربلند باشیم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان