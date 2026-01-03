تیم وزنه برداری کارگران استان در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری کارگران کشور با کسب عناوین مختلف به مقام قهرمانی تیمی دست پیداکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم «میلاد رضایی» دیگر وزنه بردار کردستانی با مجموع ۲۳۴ کیلوگرم صاحب سه نشان ارزشمند طلا شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سامان کریمی نماینده استان کردستان در مجموع ۲۰۳ کیلوگرم صاحب سه مدال نقره شد.

همچنین در وزن ۸۵ کیلوگرم «علیرضا کاردانیان» نماینده کردستانی این رقابت‌ها با مجموع ۳۰۱ کیلوگرم به سه مدال نقره دست پیدا کرد.

شاهین مقصودی دیگر وزنه بردار کردستانی در این وزن با مجموع ۲۹۶ کیلوگرم سه نشان برنز را از آن خود کرد.

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کارگران کشور در بخش مردان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.