چهار هزار و ۳۶۴ عدد پلاک طلای با وزن غیر استاندارد و کمتر از میزان حک شده روی پلاک، از بازار طلا فروشان مشهد جمع آوری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: این پلاک‌های طلا در وزن‌های مختلف در پی اجرای گشت مشترک با حضور بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه طلا و جواهر و کارشناسان اداره کل استاندارد خراسان رضوی، در ماه گذشته از فروشگاه‌های عرضه طلا کشف شده است.

حامد محمدی افزود: عیار پلاک‌های طلای یاد شده درست بود، اما وزن واقعی پلاک با وزن الصاق شده روی بسته بندی یا همان «پلمب» همخوانی نداشت.

وی ادامه داد: پلاک‌های یاد شده از سه فروشگاه به دلیل کم‌ فروشی جمع آوری و توقیف شد.

محمدی گفت: به تازگی پس از مراحل قانونی و با حکم تعزیرات حکومتی، پلاک‌های طلای مذکور قیچی و طلای آن ذوب و از شکل پلاک خارج شد.

هزار و ۶۷ قلم کالا و خدمات در کشور مشمول استاندارد اجباری است و هم اکنون هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند.