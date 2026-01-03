به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم جوان پالایش نفت اصفهان در خانه و در سالن شهدای نفت شهرک شهید منتظری اصفهان به مصاف تیم مس رفسنجان رفت و در نهایت به برتری پنج بر ۲ رسید.

نیمه اول این دیدار با نتیجه سه بر یک به سود میزبان به پایان رسید، که گل‌های تیم فوتسال پالایش نفت را زهرا اسدی و مهشید محجوب به ثمر رساند و تک گل تیم مس رفسنجان را هم آذین نخعی وارد دروازه میزبان کرد.

در نیمه دوم برتری تیم جوان پالایش نفت اصفهان محسوس بود و این تیم توانست ۲ گل دیگر را با تلاش ستایش لطیفی و یلدا تاجیکی زاده درون دروازه نماینده رفسنجان جای دهد، تا با گل طاهره یاقوتی برای مس هم بازی در نهایت با نتیجه پنج بر به ۲ پایان برسد.

پالایش نفت اصفهان، به سومین برد فصل دست یافت و با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.