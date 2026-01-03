به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهابی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه امسال نیز به لطف الهی شاهد حضور پرشور مردم در آیین معنوی اعتکاف هستیم، اظهار کرد: این استقبال گسترده، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم با معنویت و معارف دینی است و نشان می‌دهد مساجد همچنان کانون اصلی تربیت، انسجام اجتماعی و رشد معنوی جامعه به‌شمار می‌روند.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری اعتکاف در کرمان از آماده میزبانی بیش از ۴۳۸ مسجد برای میزبانی از معتکفان خبر داد.