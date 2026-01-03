پخش زنده
نام نویسی اولیه انتخابات میاندورهای مجلس در حوزه بندرعباس از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس، رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: داوطلبان تا ۱۶ دی ماه فرصت دارند از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور اطلاعات خود را وارد کنند.
احمد نفیسی افزود: حداقل سن واطلبان ۳۰ و حد اکثر سن ۷۵ سال با حداقل مدرک فکارشناسی ارشد اعلام شده است.
انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.