به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز خلیج فارس، رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: داوطلبان تا ۱۶ دی ماه فرصت دارند از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور اطلاعات خود را وارد کنند.

احمد نفیسی افزود: حداقل سن واطلبان ۳۰ و حد اکثر سن ۷۵ سال با حداقل مدرک فکارشناسی ارشد اعلام شده است.

انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.