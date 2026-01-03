به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری گفت:در ناآرامی‌های دیشب یک نفر از عناصر وابسته به جریان‌های تروریسیتی بر اثر حمل نارنجک دستی و منفجر شدن نارنجک در دستانش کشته شد ویک نوجوان ۱۷ ساله هم با شلیک گلوله مجروح شد که براثر شدت جراحت جان خود را از دست داد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نوجوان هم با شلیک مستقیم عناصر معاند مجروح شد و جان خود را از دست داد.

جزییات دقیق نحوه هدف قرار گرفتن این نوجوان از سوی عناصر وابسته به گروه‌های معاند متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.