مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: برنامه‌ریزی شده تولید نهال در استان از هفت و نیم‌میلیون به ۱۰ میلیون اصله نهال در سال افزایش یاید.



به گزارش هزار اصله نهال از گونه‌های بومی استان از جمله داغداغان،بنه و بلوط کاشته ش د. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛به مناسبت با سعادت حضرت علی(ع)و روز پدر در قالب پویش ملی«در سایه پدر» دود.