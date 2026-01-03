افزیش تولید نهال به ۱۰ میلیون اصله در لرستان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: برنامهریزی شده تولید نهال در استان از هفت و نیممیلیون به ۱۰ میلیون اصله نهال در سال افزایش یاید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛به مناسبت با سعادت حضرت علی(ع)و روز پدر در قالب پویش ملی«در سایه پدر» دو هزار اصله نهال از گونههای بومی استان از جمله داغداغان،بنه و بلوط کاشته ش
در این مراسم شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اجرای برنامه ی هفتم توسعه و تحقق شعار کاشت یک میلیارد درخت گفت:با اشاره به تعهد قبلی استان در تولید و کاشت هفت و نیم میلیون نهال، برنامهریزی شده این میزان در سال جاری به ۱۰ میلیون اصله نهال افزایش یابد.