به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، ۷۵ درصد از خاموشی و قطع برق روستا‌های شهرستان‌های سقز و بانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سلطانی گفت: با توجه به بارش برف و کولاک شدید در شهرستان‌های سقز و بانه برق ۳۲۶ روستا و کوخ قطع شده بود و تیم‌های عملیاتی از ساعات اولیه بارش وارد میدان شدند که با همکاری تیم‌های مدیریت بحران،بخشی از این روستا‌ها در روز‌های اول به شبکه برق متصل شد.

وی ادامه داد: از مجموع روستا‌هایی که برق آنها قطع شده بود برق ۲۳۴ روستا وصل و وارد مدار شده است و تنها ۸۳ روستا فاقد برق هستند که عمده این روستا‌ها به دلیل نبود جاده دسترسی امکان تعویض تیر وجود ندارد و به محض امکان تردد و بازگشایی معبر در چند روز آینده وارد مدار می‌شوند.